Frunzele artificiale care ne vor asigura un aer mai curat

Frunze artificiale google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cercetatorii au incercat de-a lungul timpului sa creeze dispozitive care sa imite comportamentul plantelor pentru a purifica aerul. Par sa fie acum mai aproape ca niciodata. O echipa de la University of Illinois (UIC) din Chicago a creat o noua versiune a unui asemenea device, frunza artificiala care imita procesul de fotosinteza. Acestia spera ca frunzele vor putea fi folosite in lupta impotriva nivelului in crestere de emisie a gazelor cu efect de sera. Desi unele modele initiale pareau sa functioneze in laborator, cercetatorii nu au reusit sa le implementeze in lumea reala. Cei de la UIC cred ca au gasit totusi o modalitate prin care sa aduca frunzele artificiale in mediul natural si spera ca d ...