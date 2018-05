Frunzele de PRUN elimina cheagurile din vasele de sange. Iata cum se prepara corect acest remediu

ShareTweet Conform reputatului profesor Ovidiu Bojor, frunzele de prun au efecte laxative si diuretice remarcabile, la fel cum au si prunele. De asemenea, aceste frunze au si puternice proprietati purgative, febrifuge, si vermifuge. Poti sa utilizezi cu mult succes frunze de prun in cazuri de probleme digestive si viermi intestinali. Se prepara un decoct dintr-o lingura de frunze, fierte 10-15 minute intr-o cana de apa. Ceaiul frunze de prun astfel obtinut se consuma timp 3-5 zile consecutiv. Frunzele de prun se folosesc pentru a prepara o reteta foarte eficienta impotriva constipatiei. Decoctul din frunze de prun este un remediu foarte bun care poate fi folosit ca adjuvant in tratamentul viermilor intestinali. Frunzele de prun contin isatin – un laxativ natural foarte eficient. O reteta laxativa cu rezultate bune se poate obtine din 30 de frunze puse la fiert timp de un sfert de ceas intr-un litru de apa. Se obtine o infuzie care trebuie bauta in fiecare zi, timp de cinci zile, cate o ceasca dupa fiecare masa. Cura de 10 zile cu infuzie de frunze de prun pentru dizolvarea cheagurilor Oviciu Bojor recomanda un remediu din frunze de prun proaspete pentru cei care sufere de tromboflebita și ateroscleroza. Astfel se culege o mana de frunze de prun praspete(8-10 frunze) si se lasa la infuzat într-o cană cu lapte de capră clocotit. Se lasă 10 minute acoperit, apoi se strecoară. Se îndulcește cu puțină miere de albine. Pentru dizolvarea cheagurilor de pe pereții arterelor, se recomanda consumul a câte 2 căni pe zi, una dimineața și una seara. Cura durează 10 zile. Alte beneficii ale frunzelor de prun Adjuvant impotriva viermilor intestinali – Aceleasi efecte laxative, dar si vermifuge pot fi obtinute daca lasam la inmuiat peste nopate cateva 10-15 prune uscate – pe care dimineata le fierbem timp de 10 minute. Ovidiu bojor recomanda ca apa sa se bea in portii egale pe parcursul uni zile fiind un remediu adjuvant foarte eficient impotriva virmilor intestinali precum limbricii si a oxiurii. Continuarea pe frunza-verde.ro ShareTweet