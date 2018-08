Frusinica a revenit in tara dupa 13 ani truditi peste hotare si toti banii stransi i-a investit intr-o afacere pentru care nimeni nu-i dadea vreo sansa. Cu toate acestea, norocul i-a suras

Frusinica Ionescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aceasta femeie a muncit timp de 13 ani peste hotare, iar cu banii pe care a reusit sa-i stranga a revenit in tara. Toata averea ei, 8000 de euro pe care a reusit sa-i puna deoparte in acesti ani, a investit-o intr-o afacere pentru care nimeni nu-i dadea vreo sansa. Culmea, acum castiga bani frumosi din aceasta activitate. In randurile de mai jos va prezentam povestea unei femei, pe nume Frusinica Ionescu, care este originara din Borduselu, judetul Ialomita. Aceasta femeie, plina de curaj si ambitie, a muncit din greu timp de 13 ani in Spania. Cand dorul de casa nu a mai putut fi potolit, Frusinica s-a intors in tara, dupa toti acesti ani in care a cules rosii. A venit cu ceea ce reusise sa puna deopa ...