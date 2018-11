Fuego si-a schimbat numele din buletin! Cum il cheama acum pe artist in acte?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fuego si-a trecut numele de scena in buletin. In urma cu cativa ani, Paul Surugiu, cunoscut sub numele de scena Fuego, a decis sa-si treaca numele de scena in buletin. Astfel, numele complet al artistului a devenit: Surugiu I. Paul Ciprian Fuego. Interesant este insa ca in urma cu o luna, Paul Surugiu apare la Judecatoria Ploiesti intr-un proces impotriva politiei (cel mai probabil de contestare a unei amenzi)... fara numele de Fuego. Ar putea fi o erore de transcriere, insa exista si posibilitatea ca Fuego sa-si fi scos numele de scena din buletin. In urma cu trei ani, interpretul a anuntat ca vrea sa se rebranduiasca. El a decis ca pe afise sa apara atat cu numele din buletin cat si cu cel de scena: Paul Surugiu Fuego. Fuego ...