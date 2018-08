Funeralii grandioase pentru Aretha Franklin, organizate vineri in orasul Detroit

Detroit, oraşul adorat de Aretha Franklin, îşi adio, vineri, de la legendara cântăreaţă americană prin intermediul unor funeralii grandioase, la care asistă la ora transmiterii acestor informaţii nume de prim rang din politică şi industria muzicală, informează AFP. Aretha Franklin, supranumită "Regina muzicii soul", a murit la vârsta de 76 de ani pe 16 august din cauza unui cancer pancreatic. Fostul preşedinte american Bill Clinton şi cântăreţul Smokey Robinson, între alţii, urmează să pronunţe discursuri în memoria vedetei soul la biserica Greater Grace Temple, unde au loc aceste funeralii. Evenimentul va dura şase ore şi va fi punctat de omagii muzicale, susţinute de Stevie Wonder, Ariana Grande şi Jennifer Hudson - care o va interpreta pe Aretha Franklin pe marele ecran într-un film biografic dedicat divei muzicii soul. Rezervate iniţial familiei şi prietenilor apropiaţi, funeraliile Arethei Franklin vor găzdui în cele din urmă şi 1.000 de fani. Imediat după aflarea acestei veşti, cozi impresionante de fani s-au format în faţa Greater Grace Temple din Detroit. Vineri, numeroşi admiratori ai vedetei americane purtau tricouri cu chipul Arethei Franklin, iar alţii au optat pentru ţinute extravagante şi colorate. "Este idolul meu, o iubesc, iubesc muzica ei", a spus Ugochi Queen, o femeie de 46 de ani, venită din statul Indiana. "Este regina oraşului nostru", a spus Pat Bills, care lucrează ca infirmieră. "Sunt recunoascătoare că familia ei a decis să deschidă evenimentul pentru public, pentru ca noi să putem să luăm parte la funeralii", a mai spus ea. Foto: (c) Rebecca Cook/REUTERS Numeroase automobile Cadillac vopsite în roz - trimitere la "Freeway of Love", un cântec interpretat de Aretha Franklin despre Detroit, ale cărui versuri vorbesc despre acel tip de automobil - au fost parcate în faţa bisericii şi vor urma apoi cortegiul funerar până la cimitirul în care diva soul va fi înhumată, alături de tatăl, fraţii şi surorile ei. Hillary Clinton, fost Secretar de Stat, este şi ea prezentă la funeralii, la care participă şi actriţa Whoopi Goldberg. Biserica a fost decorată cu uriaşe buchete de lavandă şi trandafiri albi şi roşii. Evenimentul este organizat sub stricta supraveghere a Poliţiei americane, care a închis circulaţia pe mai multe străzi. Un elicopter survolează zona şi agenţi de poliţie patrulează călare. Un ecran uriaş care difuzează ceremonia funerară a fost instalat într-o benzinărie din apropiere. Episcopul Charles Ellis, pastorul bisericii Greater Grace Temple, a promis că va susţine o predică "foarte veselă şi debordând de bucurie". Regină incontestabilă Joi seară, peste 40 de artişti au urcat pe scenă la Detroit pentru a interpreta unele dintre cele mai cunoscute piese din repertoriul legendarei cântăreţe americane în cadrul unui amplu concert omagial. Tichetele de acces - gratuite - au fost epuizate în doar câteva minute pentru acest show, organizat în aer liber la Chene Park Amphitheatre, o sală cu o capacitate de 5.000 de locuri, în care a cântat şi Aretha Franklin. The Four Tops, Dee Dee Bridgewater şi Angie Stone i-au impresionat pe fani pe acordurile piesei "Freeway of Love", un imn al oraşului Detroit. Pe scenă au fost interpretate şi coveruri ale celebrelor cântece "Say A Little Prayer" şi "Respect" - interpretat la final de toţi artiştii care au participat la acest show. Un cor de gospel, reamintire a debuturilor muzicale ale "Reginei muzicii soul", provenind din parohia tatălui ei, fost pastor, a celebrat la rândul său cariera de peste şase decenii a divei americane, graţie căreia Aretha Franklin a fost una dintre cele mai respectate artiste din Statele Unite. Acel concert a închis o serie de festivităţi organizate pe durata a trei zile, în timpul cărora mii de fani au defilat prin faţa sicriului vedetei, ce a fost expus mai întâi la muzeul Charles H Wright dedicat istoriei afro-americanilor, marţi şi miercuri, apoi la New Bethel Baptist Church, joi. Regină incontestabilă a muzicii soul, Aretha Franklin a fost una dintre cele mai mari voci americane, o personalitate emblematică a comunităţii afro-americane şi a marcat prin talentul ei generaţii întregi de artişti. Ea a rămas cunoscută de milioane de oameni ca interpretă a cântecului "Respect". Acea piesă, compusă de Otis Redding, i-a adus în 1967 primele două premii Grammy (dintr-un total de 18) din carieră. Vocea ei seducătoare şi puternică acoperea patru octave şi a influenţat alte vedete ale muzicii americane - Whitney Houston, Beyonce, Mariah Carey şi Alicia Keys. Aretha Franklin, născută în Sudul segregaţionist, în oraşul Memphis din statul Tennessee, a fost, de asemenea, o militantă pentru drepturi civile. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Irina Giurgiu)