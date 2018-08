FURTUNA in Harghita: Peste 1.600 de familii au ramas fara energie electrica, iart un drum a fost afectat de viitura

Simona Halep n-a fost prea norocoasa, joi seara, la tragerea la sorti a meciurilor de pe tabloul principal al ultimului Grand Slam din acest an, US Open.

Daniel Dumitru (32 de ani), barbatul care a bătut-o și i-a furat pistolul femeii jandarm, in timpul protestului din 10 august, lucrează la DIGI. cea care a făcut dezvăluirea este chiar mama lui. Daniel Dumitru, individul bănuit că a furat arma femeii jandarm bătută de huligani, în Piaţa Victoriei, a fost arestat preventiv pentru 30 […] The post Huliganul care a snopit-o în bătaie pe jandarmerița Ștefania este angajat al DIGI! El i-a furat și pistolul și a tras cu el appeared first on Cancan.ro.