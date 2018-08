Gabi Cristea, ‘teapa’ de 400.000 de euro! De ce nu isi va recupera banii de la Marcel Toader

De cand au divortat, cele doua vedete se judeca pentru sumele castigate de Gabriela.

Gabi Cristea, ‘teapa’ de 400.000 de euro cu toate ca se judeca cu fostul sot de ani buni. Aceasta a dus dovezi la tribunal prin care arata cum Marcel Toader i-a luat banii. Procesul parea ca merge in favoarea ei, dar Gabi Cristea a aflat ca procesul a fost suspendat temporar.

Si asta datorita faptului ca Marcel Toader s-a declarat insolvent. Gabi Cristea nu isi va mai recupera acesti bani. Tot ce poate face e sa demonstreze ca a spus adevarul despre intreaga situatie. Cei doi au divortat de peste 5 ani. Intre timp, Gabi s-a maritat si Marcel a divortat.

Cele doua vedete se afla in razboi. Gabi Cristea sustine ca Marcel Toader i-a luat 400.000 de euro din cont. Banii au fost folositi in interese personale. Dar instanta i-a suspendat cererea prezentatoarei Antena Stars. Motivul e urmatorul: firma lui Marcel Toader este in insolventa.

Fostul sportiv sustine ca dosarul e inchis si ca el a castigat procesul. „Cazul e inchis. Nu a existat niciun contract prenuptial, iar imprumut intre soti nu exista”, a declarat pentru libertatea. Pe partea cealalta, Gabi sustine ca: „Procesul nu s-a incheiat”.

Avocata prezentatoarei, Ionela Vasile, sustine si ea ca procesul nu e incheiat. Chiar daca ar castiga, Gabi Cristea nu isi va recupera banii. Asta pentru ca Marcel Toader nu are bunuri pe numele lui, iar firma e falimentara.

„Gabriela nu a pierdut niciun proces. Dupa ce ne-a plimbat de la un tribunal la altul, Marcel Toader si-a bagat firma in insolventa. Dosarul e suspendat pana se rezolva insolventa firmei. Toader e bun de plata, noi avem dovezi ca i-a luat banii din cont. Exista extragerile facute de la banca.

El era imputernicit pe contul ei, s-a prezentat la banca, a extras bani cu buletinul si a facut viramente pe contul lui personal si al firmei. Asta nu are legatura cu vreun contract prenuptial. A avut mandat sa scoata bani din cont pentru Gabriela, nu sa si-i insuseasca. Gabriela si-a cam luat gandul de la bani, stie, in mare, despre ce e vorba, ca putem ramane doar cu o hotarare favorabila. Dar vrea sa se demonstreze adevarul”, a spus aparatoarea vedetei TV.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.