Gabi Lunca, mesaj cutremurator dupa ce a aflat ca Ionela Prodan a murit. Ce a declarat artista

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ionela Prodan a murit! Decesul ei a indoliat o tara intreaga. Solista de muzica populara s-a stins din viata luni seara, pe un pat de spital, dupa ce luni de zile s-a chinuit cu o forma de cancer galopanta la ficat si pancreas. Gabi Lunca s-a intristat enorm la aflarea vestii si a transmis un mesaj pentru familia acesteia. Solista a povestit ca in urma cu multi ani avea pregatit un turneu in Israel. Dar pentru ca avusese un accident a rugat-o pe Ionela Prodan sa mearga in locul ei. „Boala asta e necrutatoare. Va rog sa ma credeti ca a fost o lovitura in inima. Are si de platina si de aur discuri si e foarte important in cariera acest lucru. Asta e un drum de care nu scapa nimeni. Asa suntem noi oamenii. Dumnezeu sa inta ...