Gabriel Cotabița, ținut sub papuc ! Soția i-a limitat accesul la Facebook!

Gabriel Cotabiță și nevasta lui, Alina, au o relație modernă, stabilind dinainte de a se căsători că nu un act îi ține împreună. Cu toate acestea, soția, care este specialistă în IT, i-a limitat artistului accesul la pagina de Facebook! Acum, are voie să intre pe contul de socializare doar când are de postat informații despre […]

The post Gabriel Cotabiță, ținut sub papuc ! Soția i-a limitat accesul la Facebook! appeared first on Cancan.ro.