Gabriel Leș, despre blocajul de la conducerea Armatei - Daca aș putea avea o discuție așezata cu președintele sa cautam soluția cea mai buna, procesul s-ar opri

Ministrul Apărării sustine că procesul prin care a contestat decretul de prelungire a mandatului generalului Nicolae Ciuca in functia de sef al Statului Major al Armatei s-ar putea opri daca ar ajunge la un consens cu presedintele Romaniei.

"Din pacate, din 28 decembrie anul treuct nu am avut nicio intalnire cu domnul presedinte. La una dintre sentinte, judecatorul ne cerea, printre alte, o intelegere amiabila. Este jenant, nu e logic ca un judecator sa spuna unor institutii precum MApN si Administratia Prezidentiala sa se inteleaga, sa discute. Am trimis un document Administratiei Prezidentiale prin care am dorit sa ajungem la o solutie si nu am primit niciun raspuns nici pana in acest moment. Sunt un adept al dialogului si am cerut acest lucru din prima zi in care am trimis acele documente la Cotroceni. Pana in ultima zi nu am crezut ca se va intampla acest lucru. Imi asum, n-am crezut ca o sa aducem MApN intr-o lupta politica si electorala. Daca maine as putea avea o discutie asezata cu presedintele sa vedem care ar fi solutia cea mai buna, acest proces s-ar putea opri. Altfel, vom merge in instanta si ne vom apara cum am facut pana acum, contestând u,ndecret, si nu om, ilegal", a declarat Gabriel Les la Antena 5.

Citeste si Procurorii din CSM îi atrag atenția lui Tăriceanu - Depășește limitele discursului public acceptabil, cu consecința încălcării demnității profesionale

„Curtea apreciază că încălcarea legii cu ocazia prelungirii mandatului de Stat Major al Apărării creează o perturbare previzibilă gravă a funcționării Armatei, în condițiile în care, pe de o parte, Șeful este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armată, iar, pe de altă parte, mandatul șef de Stat Major al Apărării este deținut în mod nelegal de o persoană, care va exercita nelegal atribuțiile legale recunoscute acestei funcții, luând cunoștință, printre altele, de informații clasificate secret de stat sau secret de ,serviciu”, spun judecatorii in motivarea deciziei prin care s-a suspendat decretul de prelungire a mandatului generalului Nicolae Ciuca.