Gabriel Oprea: Ilie Nastase este numarul 1 pe lista UNPR pentru europarlamentare

Ilie Nastase google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, a declarat ca a decis ca lista partidului pentru Parlamentul European sa fie deschisa de Ilie Nastase. „Ilie Nastase este numarul 1 pe lista UNPR. Saptamana trecuta am declarat ca voi deschide lista pentru alegerile europarlamentare. Am reflectat mai mult asupra acestui lucru, in ultimele zile. Asta si pentru ca, dupa anuntul ca voi deschide lista, am primit foarte multe mesaje de la sustinatori, in special militari si politisti, care imi spuneau sa raman in tara, sa candidez pentru Parlamentul Romaniei, pentru ca aici este nevoie de mine. Eu am precizat saptamana trecuta ca nu intentionez, oricum, sa merg la Bruxelles, ci vreau doar sa ajut partidul sa obtina un ...