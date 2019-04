Gabriel Tamas ar urma sa fie eliberat in aceasta seara

Gabriel Tamas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gabriel Tamas a primit cea mai buna veste de la momentul arestarii pentru conducerea unei masini sub influenta bauturilor alcoolice. Fundasul central urmeaza sa fie eliberat in aceasta din arestul politiei. Sotia lui Gabi Tamas este daramata! Dezvaluirea acesteia, în presa din Israel Tribunalul Regional din orasul Lod a decis ca fotbalistul sa fie eliberat, contrar cererii procurorilor, care doreau ca Tamas sa-si continue arestul, conform Gazetei Sporturilor. Sursa citata sustine ca fostul international roman va ramane in arest la domiciliu, iar sase persoane din anturajul sau vor fi insarcinate cu supravegherea fotbalistului. Intre timp, permisul jucatorului ramane suspendat, iar pasaportul sau ...