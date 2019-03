Gabriel Tamas, in arest la domiciliu in Israel

Gabriel Tamas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fundasul echipei Hapoel Haifa, Gabriel Tamas, retinut de politia israeliana in noaptea de luni spre marti dupa ce a fost surprins baut la volan si conducand cu viteza foarte mare, va fi plasat in arest la domiciliu, relateaza maariv.co.il. Marti a avut loc o prima audiere in cazul jucatorului, al carui nume nu este precizat de jurnalul israelian. Atunci, arestul a fost prelungit cu o zi. Potrivit gsp.ro, miercuri, audierile care au avut loc la Petah Tikva au durat o ora si 45 de minute, iar ofiterul de presa al echipei Hapoel Haifa a fost prezent ca martor. Fotbalist roman ARESTAT in Israel. A condus BEAT, cu 205 km/h Gabriel Tamas a fost retinut de politia israeliana in noaptea de luni spre mar ...