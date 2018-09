Gabriel Zetea, despre posibilitatea de a o inlocui pe Carmen Dan: Sustin necondiționat activitatea doamnei ministru. Nu imi doresc sa fiu ministru

Gabriel Zetea, vicepreședintele PSD, susține, într-o postare pe Facebook, referitor la informațiile apărute în spațiul public conform cărora ar urma să o înlocuiască pe Carmen Dan la MAI, că nu este interesat de niciun portofoliu.

"Am urmarit in ultimele doua zile foarte multe stiri legate de viitoarea remaniere guvernamentala. Imi pare rau sa vad vehiculate in spatiul public atat de multe neadevaruri.

1. Nu s-a discutat pana in acest moment in PSD despre nicio varianta de remaniere. Remanierea este apanajul primului ministru iar evaluarea individuala a fiecarui ministru va fi facuta doar dupa Referendumul pentru modificarea Constitutiei din 6-7 octombrie.

2. Nu am discutat niciodata in PSD despre remanierea doamnei ministru Carmen Dan. Mai mult, eu personal, sustin neconditionat activitatea doamnei ministru si ma declar foarte multumit de intreaga ei activitate!

3. Nu imi doresc sub nicio forma vreo functie de ministru! Am candidat in 2016 pentru Consiliul Judetean Maramures si imi iubesc judetul cu tot sufletul. Am misiunea, aici acasa, sa finalizez multe dintre proiectele pe care cei dinaintea mea le-au neglijat. Imi doresc sa reusesc acolo unde altii au esuat iar pentru asta trebuie sa muncim mult impreuna, aici in Maramures, nu la Bucuresti! PSD Maramures a avut deja 3 reprezentanti in cabinetele PSD din 2016 incoace si avem inca multi alti colegi care ne pot reprezenta cu cinste in Guvern!", a scris Gabriel Zetea pe Facebook.