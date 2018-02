Gabriela Cristea a slabit 10 kilograme intr-un timp record. Care este dieta minune pe care o urmeaza. “Am renuntat la…”

Gabriela Cristea a devenit mamica in a doua jumatate a anului trecut si, spre deosebire de alte femei, nu a inceput imediat cure de slabire pentru a scapa de kilogramele acumulate pe parcursul sarcinii. Ba din contra! Vedeta s-a alimentat corespunzator pentru a alapta.

„Am vrut sa o alaptez pe fetita si de aceea, am preferat sa nu tin regim. Sanatatea ei a fost intotdeauna pentru mine pe primul plan. Orice dieta ar fi afectat lactatia. Am luat kilograme in plus, dar, sincer, nu m-a interesat deloc. Victoria avea nevoie de lapte matern, asa ca atunci nu am tinut cont de cat mananc. Acum insa, situatia s-a schimbat un pic, nu mai alaptez, astfel ca trebuie sa fac ceva si pentru mine din punct de vedere fizic”, a declarat Gabi Cristea, conform wowbiz.ro.

Vedeta a dezvaluit si dieta minune pe care o urmeaza in prezent si care a ajutat-o sa slabeasca, deja, zece kilograme. “De cand nu am mai alaptat, de la doua luni si jumatate, am incercat sa tin o dieta. De atunci, am renuntat la paine, la grasimi, la orice pentru a putea reveni la greutatea mea de dinainte de sarcina. Mananc doar carne si legume, peste si fructe de mare pe gratar sau la abur. Nu mai pun nici macar ulei in salate, le prepar doar cu sare si otet. Nu e tocmai comod, insa totul a avut rezultat, caci am reusit sa slabesc aproape zece kilograme”, a mai declarat Gabriela Cristea.

