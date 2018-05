Gabriela Cristea a spus de ce nu ii permite tatalui ei sa isi vada nepoata. “Sunt lucruri grave”

Gabriela Cristea a spus de ce nu ii permite tatalui ei sa isi vada nepoata. Vedeta a vorbit in direct la Acces Direct despre relatia cu parintii ei, dar si despre fiica ei, de care vrea sa fie intotdeauna aproape.

Gabi Cristea a recunoscut ca tatal ei nu si-a vazut nepoata, insa vedeta nici nu este de acord ca acest lucru sa se intample.

“Parintii nu erau mandri cand m-au vazut la televizor. Era mentalitatea aia cu femeile care apar la televizor sunt femei usoare. Ei si-ar fi dorit daca tot am facut liceul de coregrafie sa fiu balerina. A fost o presiune foarte mare pentru mine. Ce am avut eu, ce am simtit eu. Mi-am luat adio bineinteles. Am avut o relatie apropiata cu mama. Eu o sa vreau sa am o relatie mult mai apropiata cu fiica mea. Ceva a lipsit. Tata nu si-a cunoscut nepoata. Nu doresc eu asta pentru ca nu doresc. Sunt alte lucruri mai grave. Lucruri pe care el nici nu le constientizeaza. Facand circul pe care l-a facut la televizor probabil ca nu constientizeaza. Nu intelege. Consider ca vreau ce e mai bine pentru copilul meu. Toate ranile se inchid, raman cicatrici”, a spus Gabriela Cristea la Acces Direct.

Recent, a iesit la iveala ca vedeta va reveni la TV. Gabriela Cristea va avea o emisiune la Antena Stars. Anterior, ea a prezentat emisiunea Te vreau langa mine, de la Kanal D pana a intrat in concediu de maternitate, atunci cand a adus-o pe lume pe fiica sa, Victoria.

