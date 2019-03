Gabriela Cristea, mesaj important dupa ce a fost externata din spital! "Venirea pe lume a pruncilor trebuie sa...”

Gabriela si Tavi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gabriela Cristea si Tavi Clonda formeaza o familie extrem de bine inchegata. Sunt fericiti si asta se vede. Aparitia noului membru a familiei a adus, pe langa bucurii si o mai multa implicare in viata de familie din partea celor doi. Cunoscuta vedeta a scris pe primul ei mesaj dupa ce aceasta a iesit din spital. Familia celor doi e mai fericita acum de cand i-a adus ficeei sale o surioara. "Venirea pe lume a pruncilor trebuie sa fie blanda si in armonie cu natura. Azi ne-am dus bebelusa acasa, sanatoasa si in siguranta.(...) Va multumim frumos!!! •taviclonda #theairisselena #victorienii", a scris Gabriela Cristea pe pagina sa. Mai mult decat atat, Gabriela Cristea a martu ...