Gabriela Cristea, mesaj pentru toti cei care ii asteptau revenirea la TV: “Stiu ca abia asteptati sa ne revedem

Gabriela Cristea a luat o pauza de la emisiunea "Te vreau langa mine" de la Kanal D, dupa ce a ramas insarcinata. Realizatoarea TV a fost inlocuita de Bianca Dragusanu. De cand a disparut de pe micile ecrane, Gabriela Cristea s-a dedicat in totalitate cresterii micutei Bella Victoria Margot Clonda de care este foarte mandra. In luna noiembrie, ea spunea ca revenirea ei la TV va avea loc in luna ianuarie: "Am timp doar noaptea si ma mai uit din cand in cand in reluare pentru ca in timpul zilei am treaba multa. In ianuarie (n.r. va reveni pe scaunul de moderator al emisiunii "Te vreau langa mine"). Cred… Cred, nu sunt 100% sigura, dar in proportie de 90%, in ianu ...