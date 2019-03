Astazi, familia prezentatoare Gabriela Cristea s-a marit! Ea i-a daruit cea de-a doua fetita sotului ei, Tavi Clonda si la cateva ore dupa ce a strans-o pentru prima data in brate, vedeta a facut primele declaratii de pe patul de spital, de unde a subliniat ca ea si bebelusa sa sunt bine. Atent ca de fiecare data, partenerul sau de viata i-a facut o surpriza in ziua in care a devenit mamica pentru a doua oara.

Gabriela Cristea, primele declaratii de pe patul de spital

La 44 de ani, Gabriela Cristea a adus-o pe lume pe cea de-a doua fetita. Micuta printesa a primit numele Iris si, deocamdata, proaspata mamica a ales sa nu-i arate fata. Aflata pe un pat din spitalul privat in care a nascut si Andreea Balan, vedeta de la Antena Stars a facut cateva marturisiri emotionante intr-un mesaj facut public: “De azi, primavara pentru noi inseamna Iris! Multumim echipei Sanador pentru grija pe care o purtati mamicilor si bebelusilor! Totul a decurs perfect atat pentru mine, cat si pentru bebe Iris! O primavara insorita tuturor si multumim pentru toate mesajele si gandurile bune! Tavi Clonda #bebeiris #sanador #victorienii”. Tavi Clonda si Gabriela Cristea mai au o fetita, care are un an si jumatate.

Tavi Clonda, declaratie de iubire pentru sotia lui, dupa ce a nascut din nou

Tavi Clonda i-a facut o declaratie de dragoste sotiei sale in public, la scurt timp dupa ce a nascut din nou. In dreptul pozei in care apar Gabriela Cristea si micuta Iris, artistul a scris cateva ganduri emotionante si a numit-o pe sotia lui: “eroina”.

“Astazi a venit primavara in vietile noastre! Multumesc, iubitei mele sotii, •gabrielacristeaclonda, esti eroina mea! Multumesc echipei medicale pentru toata grija si atentia cu care ati avut grija de prima noatra fetita acum 1 an si jumatate •bellavictoriamargot, cat si acum de noua noastra minune, Iris! Va multumim voua pentru toata sustinerea si va promit lucruri si cantece frumoase in viitor!”, a scris Tavi Clonda pe pagina sa de Instagram.

Gabriela Cristea si Tavi Clonda au devenit parinti de fetita pe 23 septembrie 2017, intr-o zi de sambata, in jurul orelor 14:00, la o clinica privata din Capitala. Cantaretul a asistat la nasterea bebelusei care a primit nota 10 la nastere si poarta numele Bella Victoria Margot Clonda. Cea de-a doua fetita a cuplului a venit pe lume pe 17 martie 2019 si a primit numele Iris.

