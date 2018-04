Gabriela Cristea se va bate in audiente cu Bianca Dragusanu!

Gabriela Cristea a fost inlocuita de definitiv la carma emisiunii „Te vreau langa mine” cu nimeni alta decat Bianca Dragusanu. Se pare ca bruneta nu s-a lasat prea usor si va reveni in televiziune, insa de aceasta data la Antena Stars, unde va prezenta tot o emisiune matrimoniala, pe acelasi tronson orar, de la ora 13:00. Gabriela se va bate in audiente cu rivala sa, Bianca Dragusanu.

„Gabriela era de mai mult timp in negocieri cu mai multe posturi tv. A acceptat ce i-au propus cei de la Antena Stars, pentru ca ea a pus conditia sa vina la pachet cu sotul ei. Nu va mai avea nici pe departe salariul din Kanal d, caci postul din Baneasa nu are bugete atat de mari pentru angajati, dar ambii au loc de munca si cel mai important lucreaza din nou, asa cum si-au dorit, impreuna„, au declarat pentru surse din interiorul postului pentru click.ro.

Prima declaratie despre mutarea la Antena Stars

Ma bucur tare mult ca ma intorc in televiziune, si mai ales ma bucur ca o fac intr-un proiect in care cred mult. Am avut nevoie de aceasta mica pauza pentru a ma bucura de minunea din viata noastra, dar acum e momentul ca mami sa mearga la munca.

Spun “munca”, dar pentru mine nu este munca. Atunci cand faci cu placere ceea ce faci, nu poti considera ca muncesti. Abia astept sa ma intalnesc cu telespectatorii de care imi este foarte foarte dor. Le spun sa stea pe Antena Stars pentru ca le-am pregatit o emisiune foarte tare si sunt convinsa ca le va placea”, a spus Gabriela Cristea pentru spynews.ro.

