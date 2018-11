Gabriela Cristea si Tavi Clonda se opresc la doi copii: „Ea s-a speriat putin!”

Gabriela Cristea si Tavi Clonda sunt extrem de fericiti de cand au aflat ca vor deveni din nou parinti. Cu toate acestea, se pare ca vedetele s-au hotarat ca se vor opri la doi copii.

„Cumva, amandoi ne doream, dar nu mai indrazneam sa-i cerem lui Dumnezeu inca o minune. Gabriela s-a speriat putin, dar i-a trecut repede si acum se bucura si ea. Sa nu exageram cu inca un copil. Nu m-as hazarda la al treilea. Bona inca nu am gasit, nu prea am cautat, dar ne trebuie un ajutor, cu doua fete va fi si mai greu’, a adaugat acesta.”, a declarat Tavi Clonda pentru libertatea.ro.

Mai mult, Tavi Clonda este extrem de fericit ca va avea tot fetita: „Voi fi intre trei fetite, ca si mami e tot o fetita, ramanem copii in sufletul nostru. Privesc partea buna, sunt rasfatatul casei, singurul print intre atatea printese. Dar e si o responsabilitate: trebuie sa am grija de ele, sa le ocrotesc, sa le pazesc. Deocamdata, e destul de greu cu Victoria. De vreo doua saptamani e ceva mai usor, de cand merge. Acum insa, trebuie acum sa fiu atent ce baga in gura. Sunt sentimente noi pentru mine, sper sa fac fata! Invatasem de la bunica si de la mama niste chestii numerologice, calcule pentru aflarea sexului bebelusului. La prieteni le-am facut, am ras, am calculat, la noi nu. La Victoria, i s-a pus sare in cap Gabrielei, la o petrecere, si a iesit ca va fi fata. Si asa a fost. Acum nu am avut timp sa mergem nicaieri’”.

Gabriela Cristea, sarcina cu probleme

Intr-un interviu acordat revistei VIVA!, Gabriela Cristea a dezvaluit ca nu va naste la 40 de saptamani, ci la 38. Frumoasa prezentatoare a mai spus ca acesta este sfatul pe care l-a primit din partea medicilor, iar ea este decisa sa il respect, evitand astfel posibile complicatii nedorite.

“Trebuie sa nasc in martie, dar totul se va intampla cu doua saptamani mai devreme. Practic, eu nu voi naste la 40 de saptamani, asa cum se intampla in mod normal, ci la 38 de saptamani. Nu este prematur, dar asa mi-au spus medicii ca este mai bine, in cazul meu. Eu am nascut prin cazariana si prima oara si trebuie sa am distanta de doi ani intre cele doua operatii… Eu nu voi avea doi ani si, prin urmare, ca sa evitam sa apara eventuale complicatii, e bine ca nasterea sa aiba loc putin mai devreme”, a declarat Gabriela Cristea pentru VIVA!

