Gabriela Cristea, totul despre relatia cu tatal si fratele sau: "Sunt impacata cu mine"

Gabriela Cristea este una dintre cele mai indragite prezentatoare tv de la noi din tara. Vedeta are o familie minunata, de care este foarte mandra, iar acum asteapta cu sufletul la gura sa isi cunoasca cea de-a doua fiica, fiind insarcinata in al doilea trimestru.

Vestea ca Gabriela Cristea este insarcinata pentru a doua oara a luat pe toata lumea prin surprindere, iar vedeta a facut anuntul in direct la emisiunea pe care o modereaza, "Te iubesc de nu te vezi". Gabriela Cristea si Tavi Clonda sunt extrem de fericiti ca familia li se va mai mari, iar micuta Victoria va avea o partenera de joaca.

Gabriela Cristea a vorbit despre relatia pe care o are in prezent cu tatal si fratele sau si, chiar daca exista anumite tensiuni, vedeta este impacata cu situatia.

"Nici tatal meu si nici fratele meu nu m-au sunat de cand am ramas insarcinata a doua oara, dar nici nu este cazul. Eu sunt total impacata cu situatia asta. Sunt impacata cu mine si cu viata mea. Acum am tot ceea ce imi trebuie. Imi doresc sa fiu sanatoasa. Imi dau seama ca orice obstacol as avea voi trece peste ele. Imi doresc sa traiesc cat mai mult si imi vad fetele cat mai mari.", a declarat Gabriela Cristea, pentru revista Viva!.

