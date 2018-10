Gabriela Cristea va deveni mama pentru a doua oara

Gabriela Cristea si Tavi Clonda google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gabriela Cristea a facut mare anunt. Prezentatoarea emisiunii „Te iubesc de nu te vezi” este insarcinata pentru a doua oara. La doar un an si o luna dupa ce a nascut-o pe Victoria, vedeta a anuntat ca este insarcinata. Gabriela Cristea a primit vestea ca va fi mama pentru cea de-a doua oara chiar de ziua ei. Vezi si: Vesti mari in showbiz! Mirela Boureanu Vaida este insarcinata pentru a treia oara: "Intru in luna a cincea"i „Daca voi nu aveti un cadou pentru mine, am eu un cadou pentru voi. Da, sunt insarcinata”, a spus prezentatoarea TV, in timp ce a adus in platou o cutie uriasa, in care se afla o pereche de incaltari micute, pentru viitorul bebe ...