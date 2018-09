Gabriela Firea a anuntat cum va vota la Referendumul din 6-7 octombrie

Guvernul a transmis, marti, ca prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza o vizita de lucru la Bruxelles, in perioada 25-26 septembrie 2018.

Tibi Condrea, un cunoscut jurnalist din țara noastră, a murit marți dimineața. Acesta a fost reporter la Pro TV și Realitatea TV. S-a stins din viață la Spitalul Județean Focșani. Tibi Condrea a murit în urma unei boli cu care s-a luptat ani de zile, o ciroza non-alcoolică.