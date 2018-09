Gabriela Firea a cerut in CExN al PSD demiterea ministrului de Interne

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a solicitat sâmbătă, în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al Partidului Social Democrat, care s-a desfăşurat la Neptun, demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, ca urmare a evenimentelor care au avut loc pe 10 august la Bucureşti. Firea a declarat, la finalul şedinţei conducerii social-democrate, că solicitarea în ceea ce o priveşte pe Carmen Dan a fost făcută pe fondul îngrijorărilor externe cu privire la violenţele înregistrate în Piaţa Victoriei şi care i-au fost transmise prin intermediului comisarului european Corina Creţu. "Am vorbit ieri cu doamna comisar european Corina Creţu, care mi-a relatat o discuţie pe care a avut-o cu colegii domniei sale, comisari europeni, şi cu domnul preşedinte Juncker, în care aceştia şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu situaţia politică din România accentuând în special faptul că ceea ce s-a întâmplat pe 10 august în România nu este apreciat de către celelalte ţări europene, deoarece, deşi sunt de acord că instituţiile democratice ale statului trebuie să fie apărate, şi anume intervenţia jandarmilor a fost corectă până la un punct, în sensul apărării clădirii Guvernului şi a jandarmilor care interveneau pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice, nu au fost de acord cu faptul că manifestanţi care nu au fost violenţi au trebuit să suporte gazele lacrimogene care s-au transferat în Piaţa Victoriei", a afirmat Firea. Potrivit acesteia, evenimentele din 10 august au transmis o percepţie negativă pe plan extern despre România, considerând că responsabil pentru situaţia creată este ministrul Carmen Dan. "Ca primar general, am subliniat faptul că ceea ce s-a întâmplat pe 10 august poartă şi o vinovăţie din partea persoanei care coordonează Ministerul de Interne, care întâi a spus că este în concediu, astăzi ne-a spus că a revenit din concediu şi că a coordonat tot ceea ce s-a întâmplat pe 10 august şi care a încercat să paseze răspunderea către prefectul Capitalei, tocmai în ideea ca presa, pe bună dreptate, să speculeze că este un apropiat al primarului general, pentru că a lucrat doi ani de zile cu mine, salvând practic imaginea publică a domnului preşedinte, care a propus-o pe doamna Carmen Dan ca ministru şi incriminându-mă pe mine pentru că doamna prefect a lucrat cu mine în calitate de consilier la Primăria Capitalei. Şi am spus că nu este corect să sufere întreaga ţară, toţi românii, guvernul în ansamblul său şi, bineînţeles, PSD ca partid politic pentru erorile de coordonare şi de comunicare ale doamnei ministru", a precizat Gabriela Firea. AGERPRES/(A - autor: Cristian Lupaşcu, editor: Mirela Bărbulescu, editor online> Adrian Dădârlat)