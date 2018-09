Gabriela Firea a spus ADEVARUL :”Mi-a spus domnul Dragnea: Carmen Dan trebuie sa fie protejata cu orice pret…”

Gabriela Firea a revarasat cu nemiluita, ieri seara, noi acuzatii vehemente la adresa sefului PSD-ist Liviu Dragnea, despre care a dezvaluit ca, in noaptea de dinaintea CEx-ului nuclear de la Neptun, i-a explicat, in cadrul unei discutii intre patru ochi, ca ministrul Carmen Dan trebuie protejat de rostogolirea Dosarului 10 August.

”Din cate mi-a spus domnul Dragnea, asta a fost ideea: Carmen Dan trebuie sa fie protejata cu orice pret (…) Insa eu cred ca exista o limita: cu totii avem prieteni, rude, persoane la care tinem, dar legaturile acestea nu trebuie sa fie puse inaintea intereselor Guvernului, ale partidului si, cel mai important, ale romanilor (…) Interventia in forta din 10 august a fost premeditata”, a acuzat Firea, la Digi24.

Vrea un nou mandat, cu sau fara PSD

De asemenea, ea a anuntat ca nu exclude absolut deloc o candidatura independenta pentru un nou mandat de primar al Capitalei, daca Liviu Dragnea si fidelii sai o vor exclude din PSD, in cadrul viitorului CEx, asa cum, de altfel, este foarte probabil sa se intample, avand in vedere componenta acestui for. Potrivit surselor PSnews.ro, excluderea Gabrielei Firea a fost deja batuta in cuie, Dragnea urmand sa decida, curand, momentul exact al executiei din CEx.

Cum se coace amnistia si gratierea

Firea a avertizat, din nou, ca Dragnea depune eforturi insumate pentru impunerea unei OUG privind amnistia si gratierea, acuzand intentia declansarii unor proceduri netransparente, fantasmagorice si deloc legale care risca sa puna, din nou, intreaga tara pe foc. Primarul a subliniat si faptul ca personajele guvernamentale care isi vor asuma un astfel de gestrisca urmari penale, in conditiile in care, foarte probabil, Dragnea ar urma sa ridice din umeri si sa sustina ca nu ar fi avut nici cea mai vaga ideea despre o astfel de OUG.

