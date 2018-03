Gabriela Firea: 'Am semnat astazi cu Asociatia Colectiv un protocol pentru construirea unei noi cladiri unde va fi relocata maternitatea Bucur din Capitala'

Primarul General, Gabriela Firea, a semnat astazi, la sediul Municipalitatii, cu presedintele asociatiei Colectiv GTC 3010, Eugen Iancu, si cu managerul spitalului “Sf. Ioan”, dr. Robert Agafitei, un protocol de colaborare pentru construirea unei noi maternitati in Capitala.

Conform protocolului, Primaria Capitalei va pune la dispozitie, in calitate de proprietar, terenul situat in curtea spitalului Clinic de Urgenta ,,Sfantul Ioan’’, amplasament necesar construirii unui corp de cladire cu destinatia de maternitate. Municipalitatea va asigura, de asemenea, sprijinul logistic in vederea obtinerii avizelor necesare pe care Municipiul Bucuresti este competent sa le ofere, in vederea realizarii oricaror etape in indeplinirea obiectului prezentului contract si va sprijini campaniile de promovare initiate de catre Asociatia Colectiv GTG 3010 pentru realizarea proiectului.

Primarul General, Gabriela Firea: "Va asigur de tot sprijinul nostru, suntem partenerii dumneavoastra si vom depune toate eforturile pentru constructia acestei maternitati de care orasul are nevoie. Este un proiect de suflet, un simbol. In cazul in care sumele colectate de asociatie nu vor fi suficiente pentru construirea maternitatii, vom completa noi, cu fonduri de la bugetul local. Putem spune, fara modestie, ca in domeniul sanatatii suntem deja in actiune, am depasit faza discutiilor de principiu si a vorbelor frumoase".

Edilul sef a mai adaugat ca, anul acesta, pentru sistemul de sanatate, Municipalitatea a alocat 111 milioane de euro: "Intrucat preocuparea noastra este legata de accesul bucurestenilor la sistemul public de sanatate in general, nu ne limitam actiunile doar la unitatile medicale aflate in administratia noastra ci sprijinim, in masura posibilitatilor, si celelalte unitati medicale din Capitala. Prin urmare, eforturile noastre, financiare, logistice si umane se canalizeaza pe trei directii: construirea celor 3 spitale noi – spitalul metropolitan in Nord (1.200 de paturi) si cele 2 spitale zonale in Est si Vest, cu cate 300 de paturi, renovarea, modernizarea si dotarea celor 19 spitale aflate in administrarea Primariei Capitalei si sprijinirea unor proiecte legate de unitati medicale din Bucuresti administrate de alte entitati (primarii de sector, Ministerul Sanatatii etc). In aceasta a treia categorie se inscrie si proiectul edificarii unei maternitati in curtea Spitalului Clinic de Urgenta 'Sfantul Ioan', pentru care Asociatia Colectiv GTC 3010 ne-a cerut sprijinul, iar in urma acordului primit din partea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, am incheiat acest protocol tripartit de colaborare".

La randul sau, presedintele asociatiei Colectiv GTC 3010, Eugen Iancu, a declarat ca: "Va multumesc pentru sprijinul pe care ni-l acordati, atribuirea acestui teren este un prim pas extrem de important pentru ca demersul nostru sa prinda contur. Este un proiect al renasterii, pe care ne dorim sa il realizam la cele mai inalte standarde, dorim sa construim o maternitate de referinta pentru intreaga tara".

Potrivit protocolului, cele 3 parti au urmatoarele contributii:

Primaria Capitalei va pune la dispozitie, in calitate de proprietar, terenul situat in curtea spitalului Clinic de Urgenta ,,Sfantul Ioan’’, Asociatia Colectiv GTG 3010 va asigura colectarea fondurilor necesare indeplinirii proiectului, va finaliza constructia edificata pe terenul proprietate al Municipiului Bucuresti si va preda investitia realizata, cu mentinerea destinatiei stabilite, catre spital, iar spitalul „Sf. Ioan”, in limita posibilitatilor si competentelor sale, va acorda asistenta sponsorului in vederea realizarii constructiilor si dotarilor si va prelua in administrare cladirea cu dotarile aferente cu obligatia mentinerii destinatiei.Valoarea estimata a investitiei este de 12.000.000 euro.