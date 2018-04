Gabriela Firea anunta curatenie generala:'Se asfalteaza gropile, se va face curatenie in parcuri, iar Centrul Vechi va avea un regulament special de igienizare'

Primarul General, Gabriela Firea, a convocat astazi un comandament de primavara, in care a anuntat actiunile pe care Municipalitatea le desfasoara in aceasta perioada, potrivit unui comunicat remis ŞTIRIPESURSE.RO.

Astfel, pe langa programul de asfaltare a gropilor din Capitala, Primarul General a solicitat institutiilor si directiilor din subordinea Primariei Municipiului Bucuresti sa repare de urgenta trotuarele de pe bulevardele din centrul Capitalei, parcurile si spatiile verzi sa fie curatate, sa se efectueze reparatii si reabilitari ale cladirilor cu valoare de patrimoniu, iar RATB sa igienizeze si sa curete atat mijloacele de transport in comun, cat si statiile si refugiile.

Incepe marea asfaltare

Primarul General, Gabriela Firea: "Incepe marea asfaltare! Primaria Municipiului Bucuresti, prin Administratia Strazilor, deruleaza in prezent un amplu program de asfaltare a gropilor aparute in carosabil in perioada sezonului rece. Pe timpul iernii, pentru a preveni aparitia unor eventuale accidente rutiere, acestea au fost remediate provizoriu, cu mixtura stocabila 'la rece', iar acum incep operatiunile de asfaltare propriu-zisa, adica reabilitarea integrala a sistemului rutier afectat. Politistii locali au identificat gropi/deficiente majore pe 56 de bulevarde administrate de Primaria Capitalei si cai de rulare a tramvaielor, iar in prezent se lucreaza la remedierea acestora".

Tototdata, Primarul General a explicat ca programul de asfaltare ar fi putut fi derulat de Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje, mult mai eficient si la costuri mult mai mici, daca Opozitia nu ar fi respins, in sedinta de Consiliu din data de 28 martie, proiectele de hotarare in baza carora servicii precum intretinerea arterelor de circulatie sau a spatiilor verzi sa fie delegate companiilor municipale: "Suntem obligati sa lucram inca o luna in baza vechilor contracte, mult mai scumpe si care pun tot felul de conditii. Vom face o serie de calcule cu specialistii nostri si vom compara cat ar fi costat in aceasta primavara asfaltarea, reabilitarea bulevardelor, arterelor, trotuarelor, prin propriile companii si cat va costa factura pe vechile contracte pe care le-am mostenit. Diferenta o vom imputa consilierilor generali ai PNL, care obligati, fortati, manipulati chiar, amenintati de catre domnii Ludovic Orban si Cristian Busoi, nu voteaza in Consiliul General pentru interesul cetatenilor. Fac un apel direct la domnul europarlamentar Cristian Busoi, presedintele PNL Bucuresti, sa lase politicianismul ieftin la o parte, sa lase propriile interese de partid, atat domnia sa, cat si domnul presedinte PNL, Ludovic Orban, sa nu se mai opuna unui model nou, modern, european, de administratie si sa nu mai blocheze toate aceste societati".

Refacerea si reabilitarea trotuarelor de pe marile bulevarde

Totodata, Primarul General, Gabriela Firea, a solicitat Administratiei Strazilor sa intervina de urgenta pentru refacerea tortuarelor, in special in Centrul Capitalei, unde, desi acum cativa ani acestea au fost modernizate, lucrarile s-au facut de mantuiala, iar acestea s-au deteriorat: "Prin intermediul companiilor din Holdingul Municipal, vom repara dalele de pe trotuarele aferente bulevardelor Magheru, I.C Bratianu, Calea Victoriei si in zona adiacenta magazinului Unirea. Administratia Strazilor va continua actiunile de curatare, inlocuire sau indreptare a indicatoarelor rutiere deteriorate, a stalpisorilor si gardurilor de protectie si va inlocui dispozitivele de limitare a vitezei care s-au deteriorat. In ceea ce priveste RATB, toate statiile, refugiile si mijloacele de transport in comun trebuie curatate si reparate, iar salubrizarea cailor de rulare a tramvaielor sa fie salubrizata de urgenta".

Compania de Iluminat a Municipalitatii va verifica toate pasajele si podurile aflate in administrare, va remedia eventualele defectiuni si va inlocui sistemele de iluminat cu becuri LED, care reprezinta o alternativa moderna, eficienta si economica pentru sistemele actuale.

Regulament special pentru Centrul Istoric

Un subiect foarte important abordat in cadrul sedintei l-a constituit Centrul Vechi, pentru care se va elabora un regulament special, strict, care este menit sa remedieze atat salubrizarea, cat si reabilitarea strazilor si cladirilor care sunt incadrate in clasa I de risc seismic. In prezent se lucreaza la consolidarea a 9 cladiri, iar in urmatoarele doua luni intra in programul de consolidare alte 16.

Primarul General, Gabriela Firea: "O atentie deosebita trebuie acordata Centrului Istoric, pentru ca reprezinta emblema-simbol a Bucurestiului, vizitata anual de sute de mii de turisti. Am observat cu mahnire ca, desi exista operatori de salubrizare care au ca sarcina igienizarea acestei zone emblematice din Bucuresti, in Centrul Istoric este mizerie, operatiunile de curatenie sunt deficitare, piatra cubica de pe strazi e deteriorata sau incompleta, sunt foarte multe deseuri depozitate la colturile strazilor. Avand in vedere toate aceste probleme, in cel mai scurt timp vom elabora un regulament special de salubritate pentru Centrul Istoric, care va fi supus aprobarii CGMB, prin care agentii economici sa fie obligati sa incheie contracte individuale de salubrizare si sa declare cantitatea reala de deseuri produse, astfel incat acestia sa nu mai eludeze legea!

Astfel, in cadrul acestui regulament special de salubrizare, va exista un program clar si eficient de ridicare a gunoiului, se va interzice depozitarea gunoaielor langa terasa, iar aruncarea in canalizare a uleiurilor provenite din bucatariile resutaurantelor va fi sanctionata drastic. Reprezentantii Politiei Locale vor efectua controale inopinate la restaurante si terase si se vor aplica amenzi usturatoare pentru cei care nu inteleg ca nu ii mai putem primi pe turisti printre gunoaie".

In ceea ce priveste actiunile de curatenie, operatorii de salubrizare trebuie sa curete fatadele cladirilor de graffiti, iar Municipalitatea va discuta cu cei din conducerea Universitatii Bucuresti precum si cu rectorul Facultatii de Arhitectura "Ion Mincu", pentru a incheia protocoale prin care Municipalitatea sa reabiliteze cat mai curand fatadele acestor cladiri istorice.

Gabriela Firea a explicat ca proprietarii sau administratorii cladirilor istorice care nu coopereaza cu primaria pentru reabilitarea acestor imobile vor fi drastic sanctionati:

"In ceea ce priveste cladirile emblematice ale Capitalei, voi avea toleranta zero la a mai permite ca, mai ales in centrul Capitalei Romaniei, in Anul Centenar, cladirile istorice, de patrimoniu, monumentale, sa fie in continuare ca dupa razboi, foarte murdare, afectate de vreme, pline de graffiti, de injurii. E un apel pe care-l fac pentru ultima oara. Daca nu se intelege sa cooperam si noi sa oferim sprijin total din partea Primariei pentru reabilitarea acestor cladiri, atunci vom face ceea ce fac toti europenii civilizati cu sau fara papion - amenzi drastice. Poate ca la acest gest de amenda drastica - lunar cate 5000 de lei - se intelege ca nu putem sa stam la nesfarsit cu aceste cladiri in centrul Capitalei in maniera in care sunt acum".

Curatenie si siguranta in parcuri

In cadrul programului de curatenie de primavara, in toate parcurile administrate de Municipalitate, prin ALPAB, se vor reface aleile, se va inlocui sau repara mobilierul specific (banci, ornamente, grilaje, suporturi de flori, statui, garduri etc.), se vor inlocuite cosurile de gunoi, se va suplimenta numarul acestora si se vor curata cismelele.

Primarul General, Gabriela Firea: "O atentie speciala trebuie acordata locurilor de joaca, unde se vor repara/inlocui elementele componente, astfel incat acestea sa fie foarte sigure pentru copii. Aceste operatiuni trebuie facute atat de ALPAB, in parcurile administrate de Municipalitate, cat si de ADP-urile de sector, in parcurile administrate de acestia, dar si pe spatiile verzi si aliniamentele din Capitala. Trebuie refacut de urgenta si rondul de la Universitate, acest spatiu verde fiind in prezent necorespunzator si trebuie acordata o atentie speciala si lacurilor aflate in parcurile administrate de Primariei, in unele cazuri luciul apei este acoperit de deseuri sau de vegetatie".

Actiuni de salubrizare si igienizare vor desfasura, in cadrul acestui program, si celelalte institutii subordonate sau regii sau administratii din subordinea PMB (ASSMB, RADET, Gradina Zoologica, Directia de Asistenta Sociala, etc) in zonele lor de responsabilitate.

Primarul General, Gabriela Firea a mai declarat ca inspectorii Directiei de Inspectie si Control din cadrul PMB vor desfasura ample actiuni de control prin care vor identifica terenurile virane si alte zone publice unde se acumuleaza deseuri in mod necontrolat si vor aplica sanctiuni conform legii.

Astfel, pana in prezent, pe parcursul anului 2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale de Politie Locala si Control au aplicat 224 de sanctiuni contraventionale in cuantum de 433.800 lei, in baza Hotararilor de Consiliu General care prevad asigurarea si pastrarea curateniei pe raza Municipiului Bucuresti, prin procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, astfel:

HCGMB 120/2010 privind aprobarea Normelor de Salubrizare si Igienizare ale Municipiului Bucuresti - 201 sanctiuni in valoare de 364.400 lei;

HCGMB 119/2010 privind Regulamentul de Organizare si Functionare a Serviciilor Publice de Salubrizare pe raza Municipiului Bucuresti - 13 sanctiuni in valoare de 38.000 lei;

HCGMB 205/2009 privind aprobarea Brevetului Verde pentru executia lucrarilor de constructii pe raza Municipiului Bucuresti - 6 contraventii in valoare de 25.000 lei;

HCGMB 304/2009 privind aprobarea normelor de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti - 4 contraventii in valoare de 6.400 lei;