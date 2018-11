Gabriela Firea: "Arena Nationala va fi inchisa pentru competitiile sportive pana la remedierea starii gazonului"

Gabriela Firea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gabriela Firea, primarul Capitalei, a anuntat luni ca Arena Nationala va fi inchisa pentru competitiile sportive pana la remedierea starii gazonului. Ea spune ca procesul ar putea dura doua-trei luni. "Avand in vedere starea precara a gazonului, am luat hotararea de a inchide Arena Nationala, pentru toate competitiile sportive, pe durata remedierii gazonului", a anuntat Gabriela Firea luni seara. Ea a adaugat ca societatea comerciala care se ocupa de intretinerea gazonului considera ca in termen de doua - trei luni acesta va putea fi readus la starea care sa permita desfasurarea competitiilor sportive fara dificultati. Vezi si: Rovana Plumb reactioneaza la excluderile din PSD: S-a depa ...