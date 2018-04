Gabriela Firea, atac voalat la Liviu Dragnea: pilda biblica pentru liderul PSD

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a explicat că nu dorește să dea replici politici în Săptămâna Mare, dar a ținut să-i transmită lui Liviu Dragnea că ea nu se ghidează după pilda biblică ”dinte pentru dinte” ci după pilda ”să întorci și celălalt obraz”.

Citește și: ALERTĂ – Incident GRAV în Capitală: Un balcon S-A PRĂBUŞIT peste mai multe maşini / UPDATE

”Și domnul Dragnea este un om credincios, eu așa știu. Am fost într-o delegație în Israel, atât ca senator, cât și ca primar. Am fost împreună la Mormântul Sfânt și ne-am rugat, un loc în care nu ai cum să minți. Mi-au rămas în minte acele momente când cei câțiva din delegație ne-am dus împreună cu părintele Ioan, am urcat Dealul Golgotei. Acelea sunt momente pe care nu le poți uita.

Eu sunt de principiul să întorci și celălalt obraz, nu dinte pentru dinte. Într-adevăr în această societate asta se consideră o slăbiciune, să stai să tot încasezi, dar asta ne învață Biblia. La un moment dat există riscul ca echipa să se demobilizeze, dar eu cred că a te ghida după această pildă înseamnă a fi un bun creștin (...) Eu cred că un bun creștin nu poate fi nici rău, nici ranchiunos și nu se poate baza foarte mult pe oameni. Atunci când este greu, unde te retragi dacă nu în familie și la cei apropiați M-am simțit de foarte multe ori acuzată pe nedrept, bănuită, nedreptățităă, suspicionată”, a spus Gabriela Firea, la Antena 3.