Gabriela Firea declara ca a fost urmarita cand a iesit cu copiii la un loc de joaca

Primarul general, Gabriela Firea, declară că a fost urmărită, duminică, atunci când a ieşit împreună cu copiii la un loc de joacă, dar şi că ea şi membrii familiei au fost supravegheaţi şi cu alte ocazii.

Gabriela Firea a comentat şi afirmaţiile recente ale preşedintelui PSD, Liviu Dragnea , care a precizat că nu are cum să o urmărească, deoarece nu are serviciu de informaţii."Mi s-a părut un răspuns care de fapt a creat mai multe întrebări. Răspunsul logic era: 'Nu o urmăresc pe doamna Firea' sau 'Nu am pus ca doamna Firea să fie urmărită'. Răspunsul acela - haideţi să luăm orice specialist în comunicare publică sau psiholog - 'Nu am cum să o urmăresc pe doamna Firea, pentru că nu am serviciu privat şi nici nu conduc vreo instituţie publică, care să aibă acest obiect de activitate' nu m-a mulţumit şi vreau să vă spun că inclusiv ieri am fost cu soţul şi copiii cei mici la un loc de joacă şi când am plecat de acasă aveam o maşină pe urma noastră. Pe urmă soţul a încercat să schimbe direcţia, ne-a preluat o altă maşină şi tot aşa... Şi eu - şi spre birou, şi alte locaţii - şi soţul, şi copiii suntem pur şi simplu supravegheaţi, dar credeţi-mă că nu ştiu dacă trebuie neapărat să îmi pese, pentru simplul motiv că nu am de ce să mă ascund şi nu am nicio întâlnire de care să mă ruşinez şi nici nu vorbesc sau fac ceva ilegal, imoral", a declarat Firea, pentru Digi 24.Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, duminică seara, acuzaţiile Gabrielei Firea potrivit cărora ar fi spionat-o."Sigur, nu vreau să fiu decât serios, dar eu nu pot spionez pe nimeni, pentru că nu am cum să spionez, nu am serviciu de spionaj , nu am serviciu de informaţii, nu am nici eu, nici partidul, nici altcineva", a spus Dragnea.El a catalogat acuzaţiile că ar spiona cu ajutorul unor oameni din Ministerul Afacerilor Interne drept nişte "prostii"."Nici vorbă, astea sunt prostii. Credeţi că MAI sau structurile MAI unde lucrează oameni serioşi să spioneze pe cineva, persoană publică, să încalce legea? Eu încerc să nu răspund la atacuri personale, aşa cum nu am făcut-o săptămâna aceasta, dar în acelaşi timp nu pot să nu iau apărarea colegilor de partid, a miniştrilor, a Guvernului în ansamblu. Nu pot să fiu de acord cu acuzaţiile la adresa Guvernului nostru", a afirmat Dragnea.