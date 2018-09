Gabriela Firea, declaratii de ultima ora! Noi atacuri la Liviu Dragnea

Gabriela Firea

Gabriela Firea va sustine o conferinta de presa la Primaria Capitalei. De la ora 11, urmeaza sa faca noi declaratii pe marginea neintelegerilor cu Liviu Dragnea. Invitata la TVR1, Firea l-a acuzat pe Dragnea ca i-a sabotat actunile de edil:

"Liviu Dragnea zambeste si ocoleste adevarul foarte frumos, pentru ca niciodata nu ne confrunta direct, (...) dar in subterane si in intalnirile pe care le are cu doar cativa apropiati, deciziile sunt cu totul altele."

Cele mai importante declaratii facute de Primarul Capitalei:

Am luat decizia de a organiza o conferinta de presa pentru a spune care sunt proiectele blocate de Guvern.

Care sunt acuzatiile care mi se aduc dupa interventia mea de la CEx

Se trasmite colegilor mei din tara ca vreau sa pun umarul la darmarea Guvernului. Nimic mai fals.O intoxicare marca Liviu Dragnea

Nu voi dori niciodata sa ma substitui nici premierului sau organelor de control din partid.

Se creeaza o distanta intre echipa mea politica si popor, o alta intoxicare. Se spune ca am fost confiscata de vreo structura.

Cand altii taiau porcii cu statul paralel, eu ma luptam cu Traian Basescu.

S-a mai spus ca m-am dat cu opozitia. Toti pot vedea cat de greu este la Primaria Generala. M-am confruntat cu o actiune nedemocratica venita din opozitie. Mi s-au facut plangeri penale, petitii, mitinguri si alte atacuri la adresa mea si a consilierilor locali PSD. Ei pot sa vina si sa spuna prin ce au trecut in ultimii doi ani.

S-a transmit in ultimele zile, ore, catre romani si colegii mei din tara, catre exteriorul si interiorul tarii: Primarul General al Capitalei nu are nicio problema, ca totul este roz in Bucuresti, dar ca este un purtator de cuvant al celor care nu sunt de acord cu gratiere. Mi se pare o declaratie SF! Nu am discutat niciodata acest lucru, acesta a fost discutat de Liviu Dragnea doar cu cativa apropiati. In principiu nu am fost niciodata impotriva vreunui proiect de lege. Mentionez ca totul trebuie sa fie perfect legal si sa nu existe posibilitatea ca PSD-ul sa treaca intr-o zona rusinoasa. Nu m-am opus niciunui proiect. Nu sunt de acord cu improvizatiile juridice sau cu alte artificii care se pun la cale.

S-a declansat o campanie de defaimare online. Nu m-am opus in principiu niciun proiect atata timp cat a fost 100% legal si dezbatut

Toti colegii mei trebuie sa inteleaga ca orice situatie neclara ne poate duce in haos.

Ii rog pe cei care asteapta asemenea masuri sa se asigure ca sunt 100% legale.

