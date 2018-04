Gabriela Firea, despre relatia sa cu Executivul si cu partidul: "Alaturi de doamna Dancila am rezolvat in doua saptamani ce nu am rezolvat cu doua guverne"

Gabriela Firea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a fost invitata la Antena 3, acolo unde a vorbit despre relatia sa cu Executivul si cu partidul, in conditiile in care are nevoie de sprijin pentru mai multe proiecte importante, unul dintre acestea fiind Spitalul Metropolitan. ”Observand ca atacurile nedemne, dezinformarile, stirile toxice, nu mai conteneau, primul impuls este sa raspunzi, m-am gandit daca eu voi proceda la fel si va fi replica dupa replica, inseamna ca suntem la fel, inseamna ca si eu am uitat de credinta, de lucruri sfinte (...) Am spus stop, am difuzat un scurt comunicat si am anuntat ca avand in vedere ca suntem in Saptamana Mare, din respect pentru credinciosi eu nu mai vreau sa intru ...