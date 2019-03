Gabriela Firea DISTRUGE acuzațiile opoziției și contrazice comparația cu investițiile din Cluj

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține că reprezentanții opoziței vin cu acuzații false la adresa sa și folosesc greșit comparația cu achizițiile din Cluj, pentru că situația în Capitală este diferită.

Citește și: SURSE - Candidatura lui Rareș Bogdan, validată de liberali la un mega-eveniment: Klaus Iohannis și-a dat binecuvântarea

”Un consilier general care se legitimeaza exclusiv prin agresivitate fata de mine si zero proiecte pentru bucuresteni deplange soarta Capitalei care nu va cumpara tramvaie produse la Astra Arad, asa cum face Clujul, pe motiv ca producatorul roman nu indeplineste cerintele “prohibitive” impuse pentru cifra de afaceri.

Ce omite sa spuna dl consilier este ca in caietul de sarcini se solicita o experienta similara a ofertantului in cuantum de doar o zecime din valoarea estimata a contractului, desi ar fi putut fi mult mai mare.

In plus, Clujul va primi in 4 ani cele 22 de tramvaie comandate. Un calcul simplu ne arata ca cele 100 de tramvaie necesare Bucurestiului ar fi livrate in peste 20 de ani, numai bine probabil pentru a cincea candidatura a dlui consilier la postul de candidat cu sanse zero la Primaria Capitalei.

Vorba unui spot publicitar la berea Ciuc: inca una si ma duc!”, scrie Gabriela Firea.