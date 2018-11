Gabriela Firea, dupa ce a fost CRITICATA ca a lipsit de la slujba de sfințire: Catedrala Neamului ramane aici in București, nu pleaca nimeni nicaieri cu ea

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, luni, că nu a fost prezentă la ceremonia de sfințire a Catedralei Neamului pentru că a fost plecată din București. Edilul mai spune că „nu va pleca nimeni cu Catedrala din București” și că va rămâne a bucureștenilor.

„Am fost plecată din București, am trimis o scrisoare de felicitare Patriarhului Daniel. M-am bucurat foarte mult că s-a ajuns la acest moment, în care Catedrala Mântuirii Neamului să fie sfințită. Nu am reușit să ajung la acest moment, din motive personale. Îmi aduc aminte câtă cerneală s-a scris pe articole defăimătoare și pe declarații defăimătoare la adresa mea, când am propus în Consiliul General ca Primăria Capitalei să ofere acestui edificiu un buget substanțial”, a declarat, luni, Gabriela Firea.

Primarul general a mai declarat că „nu pleacă nimeni cu Catedrala din București” și că și-a asumat criticile în ceea ce privește acordarea de fonduri Catedralei.

„Rămâne aici în București, nu pleacă nimeni cu Catedrala nicărieri. Mi-am asumat toate acele critici cu demnitate și cu curaj. Cred că politica distructivă nu mă caracterizează. (...) Ce vom lăsa noi copiilor noștri în urmă? Vom lăsa numai ceartă, numai discuții și plângeri penale, pentru că este la modă”, a mai declarat Gabriela Firea.

La ultima ședință a Consiliului General, de săptămâna trecută, printr-o nouă rectificare bugetară, PMB a decis să aloce 10 milioane de lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului.

