Gabriela Firea explica de ce nu a participat la nunta lui Valentin Dragnea

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intr-un interviu in cadrul emisiunii Romania 9, la TVR, Gabriela Firea, a explicat de ce desi a oficiat cununia civila a lui Valentin Dragnea nu a fost prezenta si la cununie si la petrecerea ce i-a urmat, motivand ca ar fi fost doar un gest de complezenta, doar pentru a salva aparentele, avand in vedere relatiile dintre ea si Liviu Dragnea. ”Am promis celor doi tineri ca voi oficia cununia civila, asta cu mult inainte de a avea aceste discutii cu domnul Dragnea. Ei sunt tineri si nu au nicio vina in toata situatia asta. A fi mers la nunta si a fi stat la masa, a dansa, a socializa ar fi insemnat sa imi fie rusine de mine, avand in vedere discutiile si mesajele cu domnul Dragnea. Am luat decizia in familie, impreuna cu sotu ...