Gabriela Firea il pune la punct pe Gigi Becali: Nu cred ca e normal sa transmita mesaje misogine și sa puna gaz pe foc, inducand o vinovație a mea

Primarul general, Gabriela Firea, a precizat, luni, în replică la afirmațiile lui Gigi Becali care a precizat că edilul pierde politic din cauza situației gazonului de pe Arena Națională, că oamenii de sport nu ar trebui să facă declarații cu atât de mare ușurință și nu ar trebui să pună gaz pe foc informează mediafax.

"Nu cred că este bine ca oamenii de sport să facă declarații cu atât de mare ușurință, nu cred că este normal să transmită mesaje misogine și nu cred că este normal ca cei care știu care este situația de pe Arenă, cu ancheta DNA-ului, să pună gaz pe foc și să facă astfel de afirmații, inducând practic o vinovăție a mea. Care este vina mea? Că suntem cu toții anchetați? (Mă refer -n.r.) la cei care au făcut declarații că Primăria a fost vinovată și eu , ca primar, sunt vinovată și pierd politic. De ce să pierd eu politic ? Pentru că este o anchetă a DNA-ului, cu ce sunt eu de vină? Am asmuțit eu procurorii pe colegii mei de la direcții și am anulat eu contractul? Noi am făcut ceea ce era de făcut în cazul unei astfel de anchete. Pur și simplu a încetat contractul, s-a suspendat. De ce aș putea să pierd eu politic? Să știți că cetățenii sunt mai deștepți decât noi. Ce vină am eu că s-a stricat gazonul, că nu am avut firmă care să-l repare pentru că avem anchetă că un ziar de sport se ocupă cu reclamații la DNA?", a declarat primarul general al Capitalei.

Reacția vine după ce patronul FCSB a criticat-o pentru atitudinea avută.

"Faptul că am jucat în 10 oameni pe terenul ăsta m-a încântat într-un fel. Nu am vorbit cu fina, am vrut să-i dau un mesaj, dar era prea târziu. O să vorbesc. Eu cred că îşi dă seama că pierde foarte mult. Toată munca pe care o face şi tot războiul pe care-l duce cu Dragnea şi cu centura Capitalei şi cu toate astea...o să pălească în faţa unui lucru minor. Adică pierde foarte mult politic. Şi asta face, meseria ei la ora asta e politica. Şi meseria şi-o pierde. Toate lucrurile bune pe care le face se anulează prin acest gazon, acest teren. Ce a făcut, aia, cu 3.000 de copii (n. red Cupa Centenarului, competiţie pentru copii organizată pe Arena Naţională), s-a uitat. A pierdut mult, mult de tot politic. Dacă ei vor, pot să-l cumpăr eu (n.r. - gazonul) şi după aia să se scadă din chirie", a declarat omul de afaceri, la ProX, luni dimineaţa, după ce Dinamo şi FCSB au remizat, scor 1-1.