Gabriela Firea, intalnire cu Viorica Dancila: Discutii despre reorganizarea ELCEN si RADET

Gabriela Fire si Viorica Dancila Primarul General Gabriela Firea s-a intalnit, miercuri, cu premierul Viorica Dancila si i-a prezentat premierului solutia identificata de municipalitate pentru reorganizarea ELCEN si RADET, aflate in acest moment in insolventa. "Planul consta in transferul de activitate si active catre Compania Municipala Energetica, societate infiintata de Primaria Municipiului Bucuresti care va avea ca obiectiv revitalizarea sistemului de termoficare din Capitala.Aceasta companie municipala va prelua si va opera activele ELCEN creandu-se astfel premisele pentru continuarea procedurilor de atragere de fonduri structurale nerambursabile disponibile prin Programul Operational Infrastructura Mare ( ...