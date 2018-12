Gabriela Firea, mesaj in versuri pentru romani: 'Nu au murit in zadar'

Gabriela Firea a transmis urari romanilor prin intermediul unei postari pe Facebook. Edilul a ales sa recite versuri dintr-o poezie scrisa de Nichita Stanescu.

"Am căutat câteva versuri care să exprime cât mai bine dragostea de țara noastră, de români, de România. Am găsit o poezie minunata scrisă de Nichita Stănescu - 'Nu au murit in zadar'

'N-au murit la Plevna în zadar

străbunii din legende şi din poveşti,

o dovedesc prea clar

cuvintele: Sunt, Eşti.



N-au murit în zadar

părinţii părinţilor noştri la Mărăşeşti,

o dovedeşte prea clar

vorba care-o zic azi: Sunt, Eşti.



În Tatra n-au murit în zadar

părinţii noştrii cei tineri, cereşti.

Iată-ne, rostim cu mândrie şi clar:

Sunt, Eşti'

La multi ani, români! La multi ani, România!", a spus Gabriela Firea, intr-un clip postat pe Facebook.