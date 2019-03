Gabriela Firea nu se lasa: propune din nou realizarea unui Muzeu al Holocaustului și a unei Pinacoteci

Primarul General, Gabriela Firea, isi reitereaza sprijinul pentru implementarea proiectului de realizare a Muzeului Holocaustului si va propune din nou Consiliului General aprobarea realizarii acestuia. Tototdata, edilul șef a declarat ca va propune in urmatoarea sedinta CGMB un proiect de hotarare pentru infiintarea Pinacotecii.

Citește și: Un deţinut din Penitenciarul Oradea s-a spânzurat

Primarul General, Gabriela Firea: "In urma cu doi ani, in calitate de Primar General, am supus dezbaterii si aprobarii Consiliului General transferul in administrare a unei cladiri din strada Lipscani nr. 18-20, catre institutul Elie Wiesel, in vederea amenajarii unui muzeu pentru cinstirea memoriei evreilor care au pierit in Holocaust. Primaria Capitalei a fost data in judecata pentru aceasta, invocandu-se faptul ca proiectul respectiv a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara, intr-o sedinta extraordinara si pentru ca anterior existase o decizie prin care aceasta cladire de pe strada Lipscani trebuia sa fie amenajata ca Pinacoteca. Dupa doi ani de zile, acel proces a fost pierdut de catre Primarie, iar proiectul de hotarare respectiv a devenit nul. Eu cred ca o promisiune odata facuta trebuie onorata. De aceea am revenit de doua ori cu acest proiect de hotarare in cadrul CGMB, imi mentin opinia si voi repune pe ordinea de zi acest proiect de hotarare pentru care sper sa obtin o majoritate calificata".

In ceea ce priveste realizarea Pinacotecii, Primarul General a explicat ca Primaria Capitalei a facut toate demersurile pentru implementarea acestui proiect si a fost deja identificata o cladire care va gazdui Pinacoteca Bucurestiului: "Reamintesc faptul ca ani de zile nimeni nu s-a preocupat de acest subiect si nu i-a pasat nimanui ca zeci de opere de arta au zacut uitate prin subsoluri. Din acest motiv voi propune consilierilor generali, in urmatoarea sedinta, aprobarea unui proiect de hotarare prin care sa infiintam o instituie de cultura care sa gestioneze acest domeniu atat de important pentru cultura Capitalei Romaniei. Cladirea identificata ca destinatie pentru Pinacoteca Bucurestiului este monument istoric si e situata pe bd. Elisabeta nr. 29-31, sector 5. Aceasta are o suprafata de 6.700 mp iar in prezent acest obiectiv de investitii al Primariei Capitalei se afla intr-un amplu proces de consolidare, reabilitare si punere in valoare".