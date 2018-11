Gabriela Firea: Nu va creste sub niciun fel pretul pentru apa calda si caldura

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dat asigurări luni că nu se vor scumpi facturile pentru apă caldă şi căldură, în ciuda faptului că ELCEN a solicitat o creştere de tarif pentru preţul de producţie a gigacaloriei. "Faptul că ELCEN a solicitat o creştere de tarif pentru gigacalorie, pentru producţie nu înseamnă că cetăţenii vor avea de suferit. În cazul în care vor fi şi vom înregistra modificări de preţ, Primăria Capitalei îşi asumă - şi prin vocea primarului general vă garantează - că suntem în măsură şi avem resursele financiare suficiente - până ni le taie domnul Dragnea - să achităm surplusul la subvenţie. Prin urmare, nu va creşte sub niciun fel preţul pentru apă caldă şi căldură. O spun încă o dată. Am citit zeci de articole mincinoase în ultima perioadă. Fac această precizare care să ajungă la toţi locuitorii din Capitală: nu se va scumpi nicio factură", a declarat ea, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PMB. PMB preciza pe 6 noiembrie, printr-un comunicat, că bucureştenii nu vor plăti majorări de preţ la gigacalorie şi infirma datele conform cărora o eventuală majorare a preţului de producţie a gigacaloriei se va reflecta în facturile finale plătite de populaţie. "Preţul gigacaloriei pentru cetăţenii bucureşteni, consumatori racordaţi la RADET, nu va înregistra creşteri. Informaţia conform căreia ELCEN a solicitat Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) o majorare a preţului gigacaloriei cu aproximativ 10% se referă la preţul de producţie al companiei, şi nu la preţul la consumator. Orice majorare a preţului pe gigacalorie plătit de populaţie are loc numai prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, iar în prezent un astfel de proiect nu se află în lucru la nivelul municipalităţii", preciza Gabriela Firea. PMB reamintea că, în prezent, preţul gigacaloriei este de 163,03 lei cu TVA pentru consumatorii casnici. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Andreea Rotaru, editor online: Anda Badea)