Gabriela Firea: Primaria București a atribuit contractul pentru elaborarea 'Strategiei pentru dezvoltarea unui oraș inteligent Smart City București'

Primaria Municipiului Bucuresti a atribuit astazi, 29 martie, contractul pentru elaborarea "Strategiei pentru dezvoltarea unui oras inteligent Smart City Bucuresti" companiei Deloitte Consultanta S.R.L., parte a brandului international Deloitte, in cadrul caruia colaboreaza mii de specialisti din firme independente din intrega lume.

Deloitte, cu sedii in mari orase ale lumii precum New York, Washington, Los Angeles, Londra, Viena, Tokyo, este parte a grupului international de profil Big Four, care reuneste cele mai mari patru firme de consultanta.

Primarul General, Gabriela Firea: "Bucurestiul face pasi concreti pentru a deveni un oras smart, adaptat epocii in care traim, cea a tehnologiei informatice. Strategia pentru dezvoltarea unui oras inteligent Smart City Bucuresti va stabili care sunt actiunile prioritare pentru ca Bucurestiul sa devina cu adevarat un oras smart in toate domeniile. De asemenea, scopul acestei strategii este acela de a raspunde problemelor reale ale Municipiului Bucuresti si de a ghida Primaria Municipiului Bucuresti in formularea si implementarea proiectelor pe care le va adopta ulterior. Implementarea acestui proiect va imbunatati nivelul de trai al cetatenilor si va aduce capitala Romaniei la nivelul marilor capitale europene".

Conform ofertei castigatoare, valoarea contractului aferent "Strategiei pentru dezvoltarea unui oras inteligent Smart City Bucuresti" va fi de 464.280 lei, fara TVA, cu o durata de prestare a serviciilor de 17 saptamani de la data ordinului de incepere a proiectului.?

Potrivit unui comunicat remis ȘTIRIPESURSE.RO, urmatorii pasi pentru dezvoltarea infrastructurii Smart City-Bucuresti vor fi implementarea acesteia, pe termen scurt si mediu, in urmatoarele domenii: trafic management, parking, iluminat, infrastructura, guvernare locala - administratie inteligenta, siguranta publica, inclusiv sistemul de urgenta la nivelul Municipiului Bucuresti, energie (electrica, termica, apa, etc.) - energie inteligenta, transport public - mobilitate inteligenta, telecomunicatii - tehnologii inteligente, mediu - cladiri inteligente, energie verde, turism - servicii turistice inteligente.

Prin implementarea Strategiei Smart City, bucurestenii vor beneficia de infrastructura de transport public si drumuri adecvate, servicii de calitate prin infrastructuri moderne, acces la educatie de calitate, acces la servicii medicale de calitate, inclusiv prin intermediul sistemelor on-line, locuri de munca, siguranta publica, reducerea emisiilor de CO2 si a poluarii, reducerea importurilor de energie.

Serviciile ce fac obiectul contractului constau in analiza situatiei actuale a Municipiului Bucuresti si a zonei limitrofe acestuia, expunerea carentelor si a problemelor din municipiu si furnizarea unui pachet de proiecte prioritare, etapizate si eficiente, care sa raspunda necesitatilor specifice si deficientelor reale cu care se confrunta Bucurestiul.

Primaria Municipiului Bucuresti a publicat in data de 22.12.2017, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), anuntul de participare simplificat nr. 420487, in vederea demararii procedurii privind contractarea "Strategiei pentru dezvoltarea unui oras inteligent Smart City Bucuresti". Au depus oferte doi operatori economici: Deloitte Consultanta S.R.L. si Asocierea SNSPA, Facultatea de Administratie Publica - UPB - ITS Romania - CNRME - ALDUSI.

In Romania, Deloitte este una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale de pe piata si furnizeaza, in cooperare cu alti parteneri, servicii de audit, juridice, de consultanta, de managementul riscului, solutii de servicii externalizate si consultanta in tehnologie si alte servicii adiacente prin intermediul a peste 1100 profesionisti.