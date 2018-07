Gabriela Firea, replica dupa acuzațiile privind fondurile alocate Catedralei: Nu este mult și este important in anul Centenarului

Primarul General Gabriela Firea a declarat, joi, la ședința CGMB, că acordarea a încă două milioane de euro pentru Catedrala Mântuirii Neamului este importantă, mai ales în anul Centenar. CGMB votează, joi, acordarea acestei sume pentru Catedrală.

”În perioada 2011- 2016, fostul Consiliu General a alocat peste șase milioane de euro pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. Noi am aprobat 10 milioane de euro doar în acest an. Pentru Catedrala Mântuirii am alocat trei milioane de euro la începutul anului, iar acum vrem să alocăm încă două milioane. Este un proiect important, mai ales că suntem în anul Centenar. Nu se poate compara suma acordată pentru consolidări, cu cea pentru Catedrală”, a declarat primarul general, Gabriela Firea, joi, la începutul ședinței Consiliului General al Municipiului București (CGMB).

Reacția primarului vine după ce în spațiul public s-a spus că primăria ia bani de la Consolidări și îi redirecționează către Catedrală.

CGMB votează, joi, o rectificare bugetară, prin care se solicită acordarea a 10 milioane de lei pentru Catedrala Neamului.