Gabriela Firea si-a rotunjit veniturile. Cati bani ii intra edilului Capitalei in buzunare

Anul trecut a castigat o suma colosala.

Potrivit declaratiei de avere, primarul Bucurestiului, Gabriela Firea, a castigat, in 2017, suma de 119.241 de lei. Acest lucru inseamana ca, lunar, incasa in jur de 10.000 lei, cu circa 3.450 de lei mai mult decat in anul 2016, cand avea un salariu de 6.541 de lei pe luna.

Tot in decursul anului trecut au crescut si veniturile sotului Gabrielei Firea. Primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, a ajuns in 2017 la un salariu de 6.803 pe luna, spre deosebire de anul 2016, in care ii intrau lunar in buzunare undeva la 4.000 de lei.

