Gabriela Firea, supusa unei interventii chirurgicale

Primarul General Gabriela Firea a fost supusa, in cursul noptii trecute, unei interventii chirurgicale pentru remedierea unei afectiuni a aparatului gastro-intestinal. Operatia a avut loc la spitalul "Dr. Ioan Cantacuzino" . Interventia a decurs bine, fara niciun fel de complicatii, pacienta aflandu-se sub supraveghere post-operatorie. "Multumesc mult medicilor si intregului personal medical de la Spitalul Cantacuzino unde am fost investigata si operata, cadrelor medicale de la Spitalele Colentina si Sanador unde am facut mai multe analize medicale in ultima perioada, precum si Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov. Am trecut printr-un moment greu, insa grija cu care am fost inco ...