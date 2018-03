Gabriela Firea, Viorica Dancila si Rovana Plumb, trio gastronomic. Au preparat coltunasi pentru chinezi - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primarul Capitalei, Gabriela Firea, premierul Viorica Dancila si ministrul Rovana Plumb au participat de Ziua Internationala a Femeii la un eveniment organizat de Ambasada Chinei in Romania. Printre altele, cele trei reprezentante ale PSD au participat la pregatirea unor preparate traditionale chinezesti: coltunasi si pachetele de primavara. „La inceputul lunii martie, orasul Bucuresti e plin de farmecele primaverii. In ziua de 8 martie 2018, la invitatia domnului Xu Feihong, ambasadorul Chinei in Romania si a sotiei sale, doamna Tan Yuxiu, E. S. doamna Viorica Dancila, Prim-Ministrul Romaniei si Presedinta Organizatiei de Femei a Partidului Social Democrat, a participat, impreuna cu unele doamne ministri si peste treizec ...