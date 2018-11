Gabriela Vasilache, directorul unei importante institutii din Iasi, vine la BZI LIVE! Informatii noi pentru beneficiariii venitului minim garantat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); BZI LIVE are un invitat special vineri, 2 noiembrie, de la ora 12.30, Gabriela Vasilache, directorul executiv al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca - AJOFM Iasi. Invitatata emisunii vine cu detalii importante legate de Legea internship-ului, despre modificarea legiii privind acordarea venitului minim garantat si despre actiunile desfasurate in zona rurala. Emisiunea va fi moderata de Roxana Caraiman. Iesenii pot adresa intrebari directorului AJOFM in timpul emisiunii BZI LIVE, pe pagina de BZI, dar si la sectiunea de comentarii pe www.bzi.ro, iar Gabriela Vasilache va raspunde la cerintele cititorilor. Emisiunile BZI LIVE au un real succes, fiecare productie media strangand zeci de mii de vizualizari! Ai ra ...