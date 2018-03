Gafa a politistilor din Bucuresti. Un barbat condamnat la inchisoare afost eliberat din greseala. Ce masuri au fost luate

La data de 27 februarie 2018, în urma unei adrese emise de instanță s-a constatat că o persoană care s-a aflat sub imperiul unui mandat de arestare preventivă, revocat ulterior de instanță, la 02 februarie 2018, persoană pusă în libertate în conformitate cu decizia judecătorului, se afla și sub măsura unui mandat de executarea pedepsei cu inchisoarea de 2 ani și 3 luni pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul rutier. Din eroare, această situație nu a fost cunoscută de polițistul care a întocmit actele de punere în libertate la revocarea mandatului de arestare preventivă, informează Poliția Capitalei.Imediat, conducerea Direcției Generală de Poliție a Municipiului București a dispus și au fost demarate activități și verificări, pe două paliere:1. Pentru depistarea și încarcerarea persoanei față de care era emis mandat de executarea pedepsei cu închisoarea de 2 ani și 3 luni pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul rutier. Aceasta fiind depistată și încarcerată la data de 28.02.2018;2. Cu privire la polițistul care a executat dispoziția instanței de punere în libertate la revocarea mandatului de arestare preventivă și nu a avut în vedere mandatul de executarea pedepsei cu închisoarea de 2 ani și 3 luni, emis pe numele aceleiași persoane, Serviciul Control Intern a sesizat unitatea de parchet competentă, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu.