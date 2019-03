Gafa la Evaluarea Nationala 2019. Poezie atribuita gresit lui St. O Iosif

Poezie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O poezie a lui Heinrich Heine a fost atribuita, de autorii subiectelor la simularea evaluarii nationale, poetului roman St. O Iosif, cel care, de fapt, a tradus-o. Este vorba de poezia “Stai si asculti sub ramuri...” tradusa de poetul roman in 1895 si aparuta pe 16 aprilie in acelasi an in revista Viata. “Regret sa constat ca ne intalnim din nou cu un malpraxis pedagogic in intocmirea subiectelor de examen pentru elevii de gimnaziu”, a declarat criticul literar Luminita Corneanu. Pe foaia de examen, la primul subiect la romana la simularea evaluarii pentru clasa a VIII-a au avut de rezolvat mai multe cerinte, printre care si sa redacteze “o compunere de minimum 150 de cuvinte, in ...