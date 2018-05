GAFA? Liviu Dragnea a COMIS-O: Cum s-ar fi dat de gol pe Facebook - FOTO

Deputatul USR, Ionuţ Moşteanu, a afirmat miercuri că a verificat "pe internet" seria şasiului maşinii care apare pe chitanţa privind plata rovinietei postată pe Facebook de preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, constatând că aceasta corespunde unei maşini BMW seria 7 de ultimă generaţie, de peste 100.000 euro, care nu apare în declaraţia de avere a liderului PSD.

"Am aflat că a fost ieri o problemă cu plata taxei de pod la Feteşti. Nu este prima dată şi nu o să fie nici ultima dată pentru că cei de la centrul tehnic la CNADNR au mulţi paşi de făcut pentru a-şi îmbunătăţi infrastructura IT. (...) Altceva mi se pare distractiv. M-am uitat că dl Dragnea a fost foarte activ pe Facebook aseară, avea timp, s-a tot blocat traficul şi a pus o poză cu chitanţa în care se vedea şi seria de şasiu. La o simplă verificare pe internet am văzut că seria de şasiu corespunde unei maşini BMW seria 7 de ultimă generaţie, un BMW foarte nou, de peste 100.000 euro. Mă bucur pentru dânsul că are prieteni aşa de buni care, iată, îi dau o astfel de maşină să se ducă la mare de 1 Mai, pentru că nu este maşina dânsului, nu este în declaraţia de avere sau poate şi-a cumpărat-o şi o să o vedem în declaraţia de avere din iunie", a declarat Moşteanu, la Parlament.

Citește și: PRO TV a șters înregistrarea cu tânăra care pare că se droghează! Iată motivul

Întrebat dacă liderul PSD a fost prea transparent prezentând chitanţa, deputatul USR a spus că, "probabil, acesta nu are nimic de ascuns".

"Cum spuneam, este cu o maşină care nu apare în declaraţia de avere, o maşină foarte scumpă, a cărei valoare este greu să o poată justifica cu salariul de la Parlament. Dacă dânsul o poate justifica este treaba dânsului. Am spus că poate o să o vedem în declaraţia de avere de la sfârşitul lunii iunie, când se depun", a adăugat deputatul USR.

Citește și: BNR face un anunț cu greutate! Care este situația rezervelor României

Legat de faptul că Liviu Dragnea a răspuns pe Facebook celor care comentau la postările sale, Moşteanu a salutat gestul liderului social-democraţilor. "Nu pot decât să salut gestul dânsului. Dacă s-ar ocupa şi de lucruri serioase pentru ţară aş saluta de două ori. (...) Cred că în 2018 un politician are toate instrumentele pentru a fi foarte aproape de cei care l-au votat şi de cei pentru care trebuie să tragă. Mie nu mi se pare nimic extraordinar, noi la USR folosim canalele de social-media de când am intrat în politică. Le răspundem românilor, ţinem cont de părerea oamenilor. Deci, este poate extraordinar pentru dl Dragnea că a răspuns şi a intrat cu oamenii în mediul virtual, pentru noi este un lucru firesc", a adăugat acesta.

Citește și: ANAF a dat lovitura! A depistat un prejudiciu colosal

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a scris marţi seara, pe Facebook, că a primit mesaje de la mai multe persoane care nu au putut plăti taxa de pod de la Feteşti prin SMS. "Am primit multe mesaje astăzi de la oameni care se întorceau de la mare, pe Autostrada Soarelui, că nu pot plăti taxa de pod la Feteşti prin SMS, deoarece sistemul nu funcţionează. Mi se pare inadmisibil ca într-o zi cu trafic atât de intens pe autostradă să existe probleme cu sistemul de plată. Totuşi, mă întreb şi eu, contractul dintre Compania de drumuri (CNAIR) şi operatorii de telefonie mobilă nu conţine şi nişte obligaţii de ambele părţi? Cetăţenii care nu au nicio vină nu trebuie protejaţi?", a scris Dragnea. El a răspuns mai multor comentarii ale cetăţenilor, postând, între altele, şi o chitanţă cu plata rovinietei.

Citește și: Veste uriașă pentru Gigi Becali! Decizie definitivă a instanței .